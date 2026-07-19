Conférence la loi littoral, opportunité ou contrainte pour notre territoire ? Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz
jeudi 27 août 2026 · Salle Jean Varnier · Les Moutiers-en-Retz
Informations pratiques
Les Moutiers-en-Retz
Conférence la loi littoral, opportunité ou contrainte pour notre territoire ?
Salle Jean Varnier 23 bis Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:30:00
fin : 2026-08-27 17:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Aux Moutiers-en-Retz, cette conférence propose d’explorer les enjeux de la Loi Littoral et d’échanger autour de son impact sur l’avenir du territoire.
Comprendre les enjeux de la Loi Littoral
À travers cette conférence, le public est invité à mieux comprendre les principes de la Loi Littoral et son rôle dans l’aménagement des espaces côtiers. Opportunité pour préserver les paysages et les milieux naturels ou contrainte pour le développement du territoire ? Cette rencontre apportera des clés de lecture pour appréhender les défis auxquels sont confrontées les communes du littoral.
Un temps d’échange ouvert à tous
Animée par Benjamin Hogommat, juriste à France Nature Environnement Pays de la Loire, cette conférence sera suivie d’un débat permettant au public de poser ses questions et de partager ses réflexions.
L’entrée est gratuite, offrant à chacun l’occasion de s’informer et d’échanger sur un sujet majeur pour l’avenir du littoral.
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Salle Jean Varnier 23 bis Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 55 73 53 ampriauxmoutiersenretz@gmail.com
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English :
In Les Moutiers-en-Retz, this conference offers an opportunity to explore the issues surrounding the Coastal Act and to discuss its impact on the region’s future.
L’événement Conférence la loi littoral, opportunité ou contrainte pour notre territoire ? Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic
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