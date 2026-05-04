Conférence La Lucerne au Moyen-Âge Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer

La Lucerne-d’Outremer

Conférence La Lucerne au Moyen-Âge

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Une évocation du passé historique de l’abbaye et de son développement pendant la période médiévale.

Conférence de Simon Tasset, guide conférencier indépendant.

Conférence incluse dans le billet d’entrée. .

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr

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English : Conférence La Lucerne au Moyen-Âge

L’événement Conférence La Lucerne au Moyen-Âge La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer