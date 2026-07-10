Conférence La magie du boomerang Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac

mardi 1 septembre 2026 · Centre Culturel et Associatif Maison d'Escoublac · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Conférence La magie du boomerang

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 18:00:00

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Par Thierry BRUNNER. .

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com

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English :

L’événement Conférence La magie du boomerang La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44