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AGENDA · La Baule-Escoublac

Conférence La magie du boomerang Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac

mardi 1 septembre 2026 · Centre Culturel et Associatif Maison d'Escoublac · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Centre Culturel et Associatif Maison d'Escoublac
Adresse
56 Avenue Henri Bertho
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Conférence La magie du boomerang

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 18:00:00
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-09-01

Par Thierry BRUNNER.   .

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11  le.relais.culturel.44500@gmail.com

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English :

L’événement Conférence La magie du boomerang La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44

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