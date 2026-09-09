Conférence – La métamorphose de Saint-Aubin-d’Aubigné (1830-1870), Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné
samedi 19 septembre 2026 · Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné · Saint-Aubin-d'Aubigné
Informations pratiques
Conférence – La métamorphose de Saint-Aubin-d’Aubigné (1830-1870) Samedi 19 septembre, 17h00 Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné Ille-et-Vilaine
nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Au milieu du XIXᵉ siècle, Saint-Aubin-d’Aubigné connaît une transformation spectaculaire. D’un modeste bourg rural organisé autour de son église, il devient en quelques décennies un véritable carrefour cantonal, où convergent échanges, activités et populations.
Comment ce territoire agricole a-t-il vu naître un pôle commercial et socio-économique rayonnant bien au-delà de ses frontières communales ?
Cette conférence vous invite à découvrir les mécanismes, les acteurs et les évolutions qui ont façonné cette métamorphose.
Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné 4 place de la Mairie 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 55 20 23 https://www.saint-aubin-daubigne.fr/ https://www.facebook.com/SaintAubindAubigne;https://www.saint-aubin-daubigne.fr/index.php/patrimoine-local-51 [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/8ggTzh5efJ »}]
Au milieu du XIXᵉ siècle, Saint-Aubin-d’Aubigné connaît une transformation spectaculaire.
© Franck Hamon
À voir aussi à Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-et-Vilaine)
- 42ème Tour des Anciens Véhicules d’Ille-et-Vilaine, JEP 2026 – Place des Halles, Saint-Aubin-d’Aubigné 19 septembre 2026
- Exposition – Les tramways à vapeur TIV : quand le train passait à Saint-Aubin, Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné 19 septembre 2026
- Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Saint-Aubin-d’Aubigné, Super U Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné 9 octobre 2026