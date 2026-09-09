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Conférence – La métamorphose de Saint-Aubin-d’Aubigné (1830-1870), Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné

samedi 19 septembre 2026 · Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné · Saint-Aubin-d'Aubigné

Conférence – La métamorphose de Saint-Aubin-d’Aubigné (1830-1870), Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné
Adresse
4 place de la Mairie 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné
Ville
35250 Saint-Aubin-d'Aubigné
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
nombre de places limité

Conférence – La métamorphose de Saint-Aubin-d’Aubigné (1830-1870) Samedi 19 septembre, 17h00 Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné Ille-et-Vilaine

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Au milieu du XIXᵉ siècle, Saint-Aubin-d’Aubigné connaît une transformation spectaculaire. D’un modeste bourg rural organisé autour de son église, il devient en quelques décennies un véritable carrefour cantonal, où convergent échanges, activités et populations.
Comment ce territoire agricole a-t-il vu naître un pôle commercial et socio-économique rayonnant bien au-delà de ses frontières communales ?
Cette conférence vous invite à découvrir les mécanismes, les acteurs et les évolutions qui ont façonné cette métamorphose.

Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné 4 place de la Mairie 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 55 20 23 https://www.saint-aubin-daubigne.fr/ https://www.facebook.com/SaintAubindAubigne;https://www.saint-aubin-daubigne.fr/index.php/patrimoine-local-51 [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/8ggTzh5efJ »}]
Au milieu du XIXᵉ siècle, Saint-Aubin-d’Aubigné connaît une transformation spectaculaire.

© Franck Hamon

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