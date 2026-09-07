Conférence « La Métamorphose du paysage : l’éloge de la matière et du temps suspendu » par Serge GELE, Médiathèque L@ Parenthèse, Nivillac

Informations pratiques

Conférence « La Métamorphose du paysage : l’éloge de la matière et du temps suspendu » par Serge GELE Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque L@ Parenthèse Morbihan

Rencontre limitée à 25 personnes. Inscription par mail, téléphone ou sur place aux jours et heures d’ouverture au public de la médiathèque jusqu’au 1er octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

En 2026, la photographie fête ses 200 ans. Le Photo-Club de la Vilaine Maritime entend participer en collaboration avec la médiathèque L@ Parenthèse à Nivillac, à cette célébration qui met à l’honneur la création ancienne et contemporaine. En complément de l’exposition « De l’usage de la pose longue » par Serge Gelé, composée d’une trentaine de photographies, le photographe viendra pendant une heure à la rencontre du public dans le cadre de Biblis en Folie.

La pose longue est la technique originelle de la photographie née il y a 200 ans. Alors que qu’aujourd’hui l’image cherche avant tout à figer l’instant, elle offre dès la prise de vue une alternative poétique aux artifices du post-traitement. En déconstruisant le temps, elle transforme la dynamique des paysages – le mouvement de l’eau, du ciel et de la lumière – en une empreinte visuelle fluide et apaisée.

Médiathèque L@ Parenthèse 1 rue Joseph Dano 56130 Nivillac Nivillac 56130 Morbihan Bretagne 0299908164 https://mediatheque.nivillac.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@nivillac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299908164 »}]

Biblis en folie 2026

© Serge Gelé