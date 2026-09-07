Studio éphémère « Tronches de vie », Médiathèque L@ Parenthèse, Nivillac

Informations pratiques

Studio éphémère « Tronches de vie » 2 et 3 octobre Médiathèque L@ Parenthèse Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

En 2026, la photographie fête ses 200 ans. En octobre 2026, dans le cadre de Biblis en Folie, le Photo-Club de la Vilaine Maritime entend participer en collaboration avec la médiathèque L@ Parenthèse à Nivillac, à cette célébration qui met à l’honneur la création ancienne et contemporaine.

Installation d’un studio éphémère « Tronches de vie ». Possibilité pour tous les publics de venir se mettre en scène avec les accessoires de son choix et avec un éclairage étudié, pour être photographié par les photographes du Photo-Club de la Vilaine Maritime. Savoir prendre le temps de se faire photographier à l’ère du selfie permettra également une approche pédagogique de l’art de photographier.

Médiathèque L@ Parenthèse 1 rue Joseph Dano 56130 Nivillac Nivillac 56130 Morbihan Bretagne 0299908164 https://mediatheque.nivillac.fr

Biblis en folie 2026

© Photo Club de la Vilaine Maritime