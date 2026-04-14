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[Conférence] LA MONTAGNE PELÉE D’HIER À AUJOURD’HUI, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

[Conférence] LA MONTAGNE PELÉE D’HIER À AUJOURD’HUI, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

[Conférence] LA MONTAGNE PELÉE D’HIER À AUJOURD’HUI, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Saint-Pierre Martinique

Adresse : Nord Martinique

Ville : 97250 Saint-Pierre

Département : Martinique

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : CDST Durée : 1h30 Gratuit / Plus d'infos : 0596528242 - cdst@collectivitedemartinique.mq

[Conférence] LA MONTAGNE PELÉE D’HIER À AUJOURD’HUI Samedi 23 mai, 19h00 Saint-Pierre Martinique Martinique

CDST Durée : 1h30 Gratuit / Plus d’infos : 0596528242 – cdst@collectivitedemartinique.mq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T01:00:00+02:00 – 2026-05-24T02:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T01:00:00+02:00 – 2026-05-24T02:30:00+02:00

pour tout savoir et comprendre du volcanisme de la montagne Pelée Ses éruptions passées, sa réactivation et sa situation 2026

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
Conférence réalisée par Jérôme VERGNE Directeur de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique (OVSM/IPGP)

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