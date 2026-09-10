Conférence : La Normandie, Terre d’écriture !, Domaine de Bois-Héroult, Bois-Héroult

Informations pratiques

Conférence : La Normandie, Terre d’écriture ! Samedi 19 septembre, 14h30 Domaine de Bois-Héroult Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Conférence « La Normandie, Terre d’écriture », par Philippe Normand

De Malherbe à Annie Ernaux, en passant par Corneille, Flaubert, Maupassant, Proust ou encore Colette, la Normandie entretient depuis plusieurs siècles une relation privilégiée avec la littérature.

Terre natale de nombreux écrivains majeurs, dont plusieurs prix Nobel de littérature, elle fut aussi une terre d’accueil et d’inspiration pour des auteurs venus y séjourner ou s’y installer. Villes normandes, stations balnéaires, paysages et campagnes ont ainsi nourri les imaginaires et trouvé leur place dans de nombreuses œuvres.

À travers un voyage dans quatre siècles de littérature, Philippe Normand évoquera les liens qui unissent ces écrivains à la Normandie et la manière dont ses lieux, ses paysages et son identité ont façonné leur inspiration et leur œuvre.

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Auteur de plusieurs ouvrages consacrés notamment à l’identité littéraire des villes, Philippe Normand est président de Normandie Livre & Lecture. Ancien directeur culturel de la Ville de Deauville et des Franciscaines, dont il est aujourd’hui conseiller culturel, il œuvre depuis de nombreuses années à la connaissance et au rayonnement du patrimoine culturel et artistique normand.

Rendez-vous au Grand-Commun du domaine !

Place limitées : réservation à domainedeboisheroult@gmail.com

Domaine de Bois-Héroult 400 rue du château, 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie 06 83 64 24 85 http://www.domaine-de-boisheroult.fr https://www.instagram.com/domaine_de_boisheroult?igsh=NGt5Mm8zajZkeW1p&utm_source=qr [{« type »: « email », « value »: « domainedeboisheroult@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:domainedeboisheroult@gmail.com »}] Le domaine de Bois-Héroult, en Seine Maritime, est heureux de vous accueillir. Visitez le château avec un guide, parcourez son parc de vingt-deux hectares dont sept sont ordonnancés « à la française ». Vous y découvrirez librement avec un dépliant de présentation et/ou au moyen d’un HISTOPAD (tablette numérique qui vous présentera en réalité augmentée l’évolution du Domaine à travers les siècles), ses chambres de verdure, sa roseraie, ses perspectives avec le château (du XVIII ème siècle), le colombier, l’Ancien Presbytère et le Grand Commun. Au Grand Commun vous pourrez visiter avec un guide la Bibliothèque Gabriel de Broglie et la salle des Plans. Parking gratuit sur place avec borne de recharge électrique.

Conférence « La Normandie, Terre d’écriture », par Philippe Normand

©Domaine de Bois-Héroult