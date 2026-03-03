Conférence | La permaculture Médiathèque municipale Lalinde

mercredi 18 mars 2026.

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

2026-03-18
2026-03-18

La permaculture c’est quoi ?
Venez discuter et échanger avec Karine Mery sur la permaculture. Elle vous en apprendra davantage !

Inscriptions recommandées.   .

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60  mediatheque@ville-lalinde.fr

