Conférence | La permaculture Médiathèque municipale Lalinde

Conférence | La permaculture

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

La permaculture c’est quoi ?

Venez discuter et échanger avec Karine Mery sur la permaculture. Elle vous en apprendra davantage !

Inscriptions recommandées. .

