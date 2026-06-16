Saint-Côme-d’Olt

Conférence La peste aux frontières du Rouergue 1721-1722

6 rue Saint Damien Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez écouter le récit historique d’une période peu connue de l’histoire du Rouergue celui de la dernière épidémie de Peste dans le royaume de France !

Proposé par l’Association de Sauvegarde de Saint-Côme.

En présence de Claude Petit, ancien directeur des Archives départementales de l’Aveyron et fin connaisseur de l’histoire du Rouergue. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’Aveyron.

Tout public Entrée libre .

6 rue Saint Damien Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie sauvegarde.stcomedolt@gmail.com

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English :

Come hear the historical account of a little-known period in the history of Rouergue: the story of the last plague epidemic in the Kingdom of France!

L’événement Conférence La peste aux frontières du Rouergue 1721-1722 Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)