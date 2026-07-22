Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir Espace culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir par Jean-Claude Dauvin, professeur émérite de l’université Caen Normandie, par l’association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource (APP2R) qui s’engage depuis 2008 en faveur d’une pêche à pied de loisir respectueuse du milieu et de l’équilibre des écosystèmes.

Rendez-vous à 18h à l’espace culturel d’Agon-Coutainville. .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir

L’événement Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme