Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir Espace culturel Agon-Coutainville
jeudi 23 juillet 2026 · Espace culturel · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir par Jean-Claude Dauvin, professeur émérite de l’université Caen Normandie, par l’association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource (APP2R) qui s’engage depuis 2008 en faveur d’une pêche à pied de loisir respectueuse du milieu et de l’équilibre des écosystèmes.
Rendez-vous à 18h à l’espace culturel d’Agon-Coutainville. .
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir
L’événement Conférence La récolte du lichen sur la côte ouest du Cotentin histoire et souvenir Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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