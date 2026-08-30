Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À LA MAISON

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Chauffage, isolation, solaire… Découvrez des solutions concrètes pour réduire votre empreinte carbone et réaliser des économies au quotidien.

Chauffage, isolation, panneaux photovoltaïques, voiture électrique… Découvrez des solutions concrètes et souvent rentables pour réduire votre empreinte carbone et maîtriser vos consommations. Optimisation, autonomie, retour sur investissement venez poser vos questions et trouver des réponses adaptées à vos besoins. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Heating, insulation, solar energy? Discover practical solutions to reduce your carbon footprint and save money every day.

L’événement CONFÉRENCE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À LA MAISON Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34