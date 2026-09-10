Conférence : la vie quotidienne des gallo-romains, Musée et site gallo-romain du Fâ, Barzan

Informations pratiques

Conférence : la vie quotidienne des gallo-romains 19 et 20 septembre Musée et site gallo-romain du Fâ Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Dans l’ambiance d’une domus romaine…

Le visiteur découvre les objets du quotidien utilisés par nos ancêtres, ainsi que leur mode de fabrication et leur signification sociale : ustensiles, poteries, jeux, cosmétiques…

Une immersion sensible et concrète dans l’art de vivre à la romaine !

Musée et site gallo-romain du Fâ 25 route du Fâ, 17120 Barzan Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 90 43 66 http://www.fa-barzan.com À l’emplacement d’une ancienne ville portuaire antique, le site archéologique du Fâ propose au public de découvrir l’histoire du lieu et de mieux comprendre la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Son musée présente le mobilier découvert lors des fouilles, qui se poursuivent encore aujourd’hui, et un parcours de visite extérieur le long des vestiges (thermes, sanctuaire et temple).

Dans l’ambiance d’une domus romaine…

© Site du Fâ