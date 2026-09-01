Informations pratiques

Conférence L’Accolade Chevaigné Mardi 29 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Charge mentale, épuisement, stress : et si la créativité changeait votre vie de maman

Vous courez du matin au soir, avec des journées qui s’enchaînent sans répit et une charge mentale qui explose. Et le soir, malgré la fatigue accumulée, votre tête continue de tourner sans que vous n’arriviez à vous poser.

Découvrez comment la créativité, avec des outils simples et concrets, peut vous aider à retrouver de l’énergie, du plaisir au quotidien et des relations plus sereines avec vos enfants.

Conférence par Delphine Vaisset – Art-thérapeute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-29T22:00:00.000+02:00

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https://chevaigne.bibenligne.fr/ dvaisset@atelierdelachrysaline.fr

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73



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