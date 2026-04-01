Gunsbach

Conférence Lambaréné aujourd’hui

8 rue de Munster Gunsbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16 20:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Assistez à une conférence consacrée à l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné. À travers un récent voyage d’étude, plusieurs intervenants partageront leurs regards sur son histoire, son fonctionnement actuel et les enjeux de santé, d’hier à aujourd’hui.

Conférence Lambaréné aujourd’hui par Christoph Wyss, Roland Wolf et Theophil Wyss.

C’est en effet il y a 113 ans, jour pour jour, qu’Hélène et Albert Schweitzer sont arrivés à la mission d’Andende à bord du bateau à vapeur Alembe.

Theophil Wyss, archiviste et guide au musée de Günsbach, Roland Wolf, président de l’association allemande d’aide à l’hôpital et membre de longue date du Conseil de Fondation de l’hôpital, ainsi que Christoph Wyss, président de l’AISL, ont effectué en février un voyage d’étude à l’hôpital et nous feront part de leurs impressions sur la situation actuelle de l’établissement.

Outre ses impressions personnelles sur l’hôpital, Roland Wolf évoquera les activités de l’établissement, mais aussi les maladies qui restent parfois difficiles à soigner, telles que le buruli, la tuberculose et d’autres maladies tropicales.

Cela inclut également la zone historique, le jardin ainsi que le traitement de l’eau à l’époque de Schweitzer et aujourd’hui. .

8 rue de Munster Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 42

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English :

Attend a conference dedicated to the Albert Schweitzer Hospital in Lambaréné. Through a recent study tour, several speakers will share their views on its history, current operations and health issues, from past to present.

L’événement Conférence Lambaréné aujourd’hui Gunsbach a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Munster