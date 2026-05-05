Conférence “L’art des paysages”, Kerhinet, Saint-Lyphard
Conférence “L’art des paysages”, Kerhinet, Saint-Lyphard vendredi 26 juin 2026.
Conférence “L’art des paysages” Vendredi 26 juin, 17h00 Kerhinet Loire-Atlantique
5€ par personne/ règlement sur place (CB non acceptée)
Réservation auprès de la Maison du Parc 02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
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De la peinture de Claude le Lorrain au XVIIe siècle aux œuvres surréalistes de Max Ernst. Une promenade, pas à pas, du paysage classique italien au monde de l’art moderne. Conférence paysage
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