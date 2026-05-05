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Conférence “L’art des paysages”, Kerhinet, Saint-Lyphard

Conférence “L’art des paysages”, Kerhinet, Saint-Lyphard

Conférence “L’art des paysages”, Kerhinet, Saint-Lyphard vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Kerhinet

Adresse : Kerhinet 44410 Saint-Lyphard

Ville : 44410 Saint-Lyphard

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : 5€ par personne/ règlement sur place (CB non acceptée) Réservation auprès de la Maison du Parc 02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/

Conférence “L’art des paysages” Vendredi 26 juin, 17h00 Kerhinet Loire-Atlantique

5€ par personne/ règlement sur place (CB non acceptée)
Réservation auprès de la Maison du Parc 02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

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De la peinture de Claude le Lorrain au XVIIe siècle aux œuvres surréalistes de Max Ernst. Une promenade, pas à pas, du paysage classique italien au monde de l’art moderne. Conférence paysage

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