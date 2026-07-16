Conférence « L’Art urbain en milieu rural », musée de la Chalosse, Montfort-en-Chalosse

Informations pratiques

Conférence « L’Art urbain en milieu rural » Samedi 17 octobre, 15h00 musée de la Chalosse Landes

accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Conférence animée par Cécile Cloutour

L’art urbain, à travers notamment le graffiti et du street art, se diffuse de plus en plus dans les espaces ruraux grâce aux mobilités et aux outils numériques.

Cette tendance favorise un mélange de pratiques urbaines et de traditions locales. Nos campagnes deviennent ainsi un espace de rencontres culturelles, de création contemporaine et de valorisation patrimoniale.

La conférence reviendra sur les origines de l’art urbain dans les grandes métropoles et comment petit à petit, il s’est diffusé en milieu rural.

Cécile Cloutour est diplômée de l’École du Louvre, elle conclut en 2017 son cursus d’histoire de l’art par un travail de recherche consacré à l’art urbain. Après une mission pour l’Étude nationale sur l’art urbain, elle devient coordinatrice générale de la Fédération de l’Art Urbain.

Cet évènement fait partie du cycle de rencontres et d’animations « Clichés landais, photographies dans les Landes » coordonné par le Département des Landes.

musée de la Chalosse 480 chemin du Sala, 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 https://www.museedelachalosse.fr/ https://www.facebook.com/museedelachalosse?locale=fr_FR [{« link »: « https://federationdelarturbain.org/ »}, {« link »: « https://www.landes.fr/agit-au-quotidien/culture-et-patrimoine/conservation-et-musees »}] Musée d’ethnographie, le Musée de la Chalosse présente à travers un parcours immersif et documenté les caractéristiques, les paysages, les cultures et les modes de vie attachés à ce territoire, et interroge les thèmes de la ruralité au sein d’un programme d’expositions temporaires annuelles.

Une étape essentielle pour découvrir la Chalosse

Une maison de maître richement meublée, le jardin et la maison du métayage, le chai et son pressoir étonnant, le conservatoire de vignes, le four à pain en activité, les animaux… Au domaine de Carcher, tout évoque la Chalosse agricole et viticole du 19e siècle.

Doté d’une médiathèque, d’un service éducatif, de salles d’expositions temporaires, le Musée de la Chalosse est un véritable conservatoire de l’identité chalossaise, avec ses croyances, ses savoir-faire et ses techniques.

Un lieu authentique, habité et accueillant, pour toute la famille, à l’image de cette terre généreuse, gourmande et festive !

Un « Musée de France » en territoire rural

Appartenant à la Communauté de communes Terres de Chalosse, le Musée de la Chalosse est rattaché à la Direction de la Culture aux côtés d’un réseau de 9 médiathèques et ludothèques avec lesquelles il travaille en étroite collaboration.

Labellisé par le Ministère de la Culture, il est soutenu par le Département des Landes et la DRAC Nouvelle-Aquitaine au titre de la conservation des collections et d’une programmation culturelle incluant des expositions temporaires régulières et ambitieuses. Grâce à ces soutiens ainsi qu’à l’aide de l’Union Européenne, il a connu entre 2012 et 2015 une opération de modernisation qui a permis de proposer à ses visiteurs un parcours permanent renouvelé ainsi que de nouveaux outils de visite. parking

Conférence animée par Cécile Cloutour

© Agnès Varda – JR – Ciné-Tamaris