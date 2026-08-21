Conférence : l’aventure c’est l’aventure, Château et jardins de Viven, Viven

Informations pratiques

Conférence : l’aventure c’est l’aventure Samedi 19 septembre, 17h30 Château et jardins de Viven Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez les aventures d’Étienne Laberdesque, un Béarnais hors du commun !

Château et jardins de Viven 921 Chemin du Château, 64450 Viven, France Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0686486097 http://www.chateau-de-viven.com Le marquis Jean César de Mesplès fut l’un des personnages importants de la Société béarnaise du XVIIIe siècle. C’est lui qui remplaça le manoir par le château actuel avec écuries, granges, basse-cour, entouré de terres labourables, vignes et bois. L’intérieur conserve des éléments de décor daté des années 1750-1760 en font le plus bel exemple des châteaux XVIIIe siècle du Vic-Bilh : boiseries, stucs, toiles peintes d’inspiration orientale. Autoroute A65, sortie n°9 Thèze.

Découvrez les aventures d’Étienne Laberdesque, un Béarnais hors du commun !

©château de viven