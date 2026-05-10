Conférence Le baron de Dietrich, écrivain engagé Obernai
Conférence Le baron de Dietrich, écrivain engagé Obernai vendredi 3 juillet 2026.
Obernai
Conférence Le baron de Dietrich, écrivain engagé
1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre consacrée à l’engagement du baron Albert de Dietrich en faveur du retour de l’Alsace à la France durant la Première Guerre mondiale.
Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre consacrée à l’engagement du baron Albert de Dietrich en faveur du retour de l’Alsace à la France durant la Première Guerre mondiale. À travers ses écrits de propagande, ses souvenirs et ses publications patriotiques, se dessine le portrait d’un Alsacien profondément attaché à la France.
Par Morgane Weinling, historienne de l’art.
Billetterie en ligne .
1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 leonardsau@obernai.fr
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English :
As part of the 2026 lecture series, the town of Obernai is hosting a meeting dedicated to Baron Albert de Dietrich?s commitment to the return of Alsace to France during the First World War.
L’événement Conférence Le baron de Dietrich, écrivain engagé Obernai a été mis à jour le 2026-05-10 par Parc de la Léonardsau
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