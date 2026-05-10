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Conférence Le baron de Dietrich, écrivain engagé Obernai

Conférence Le baron de Dietrich, écrivain engagé Obernai vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 1 rue de la Léonardsau

Ville : 67210 Obernai

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Obernai

Conférence Le baron de Dietrich, écrivain engagé

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 18:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre consacrée à l’engagement du baron Albert de Dietrich en faveur du retour de l’Alsace à la France durant la Première Guerre mondiale.
Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre consacrée à l’engagement du baron Albert de Dietrich en faveur du retour de l’Alsace à la France durant la Première Guerre mondiale. À travers ses écrits de propagande, ses souvenirs et ses publications patriotiques, se dessine le portrait d’un Alsacien profondément attaché à la France.

Par Morgane Weinling, historienne de l’art.
Billetterie en ligne   .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13  leonardsau@obernai.fr

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English :

As part of the 2026 lecture series, the town of Obernai is hosting a meeting dedicated to Baron Albert de Dietrich?s commitment to the return of Alsace to France during the First World War.

L’événement Conférence Le baron de Dietrich, écrivain engagé Obernai a été mis à jour le 2026-05-10 par Parc de la Léonardsau

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