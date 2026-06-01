Conférence – « LE CARTULAIRE DES TRENCAVEL », Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Conférence – « LE CARTULAIRE DES TRENCAVEL » Jeudi 4 juin, 18h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit, sur réservation à partir du 4 mai 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Qu’est-ce qu’un cartulaire ? Qui étaient les Trencavel et quels étaient leurs domaines ?

Le cartulaire des Trencavel est sans doute le plus ancien cartulaire laïc du royaume de France, et peut-être même de l’Occident médiéval. Il a été compilé en deux temps, vers 1186-1188 puis vers 1203-1206, par des notaires agissant pour le compte de cette dynastie qui était à la tête de six vicomtés, Albi, Carcassonne, Razès, Béziers, Agde et Nîmes. Composé de 260 folios, il comprend 586 actes différents, dont 134 n’étaient connus que par des copies modernes manuscrites et 161 sont entièrement inédits. Les textes sont rédigés en latin ou en occitan, et certains d’entre eux présentent une intéressante alternance entre les deux langues. Cette première édition intégrale offre donc une masse d’informations sur les modalités de fonctionnement de la société féodale languedocienne, sur le fief, la vassalité et l’hommage, sur les innombrables châteaux et les lignées aristocratiques qui les détenaient.

Une conférence animée par Hélène Débax, Professeure d’histoire médiévale, Université de Toulouse-Jean Jaurès, TRACES.

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ADULTES.

Jeudi 4 juin 2026, 18h-19h30.

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse.

Réservation > En ligne sur la plateforme des Archives à partir du 4 mai 2026.

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En partenariat avec l’Association des Amis des Archives. archives histoire

©DR – Liber feudorum major, cartulaire des comtes de Barcelone, fin XIIe-début XIIIe siècle. Cote : ACA, Cancillería, Registros, núm.1.