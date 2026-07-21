Conférence Le cerveau au cours de la vie Schirmeck
jeudi 5 novembre 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Conférence Le cerveau au cours de la vie
Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-05 15:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Le Jardin des Sciences de Strasbourg vous propose une conférence sur Le cerveau au cours de la vie la plasticité cérébrale du développement au vieillissement avec Lionel Landré, maître de conférences en neurosciences à l’Université de Strasbourg. .
Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 67 92
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English :
L’événement Conférence Le cerveau au cours de la vie Schirmeck a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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