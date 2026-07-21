Informations pratiques

Schirmeck

Conférence Le cerveau au cours de la vie

Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-05 15:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Le Jardin des Sciences de Strasbourg vous propose une conférence sur Le cerveau au cours de la vie la plasticité cérébrale du développement au vieillissement avec Lionel Landré, maître de conférences en neurosciences à l’Université de Strasbourg. .

Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 67 92

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English :

L’événement Conférence Le cerveau au cours de la vie Schirmeck a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche