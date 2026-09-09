Conférence Le costume provençal à Saint-Rémy-de-Provence Salle Henri Rolland Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Le costume provençal à Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 18h30. Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Hélène Tourtet vous invite à l’étude du costume provençal d’hier à aujourd’hui.

En Provence, le costume d’arlésien est une tradition !

Lors des évènements qui rythment la vie des villages, des défilés sont organisés où les hommes, les femmes et les enfants jouent le jeu. C’est un retour aux sources.



Hélène Tourtet, présidente de l’association la Respelido Prouvençalo vous dévoile les secrets de cet habitat de la fin du 19ème au début du 20ème siècle. .

Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

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English :

Hélène Tourtet invites you to explore Provençal costume from past to present.

L’événement Conférence Le costume provençal à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles