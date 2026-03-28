Courses Camarguaises Course de bienfaisance Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Courses Camarguaises Course de bienfaisance Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence samedi 5 septembre 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Courses Camarguaises Course de bienfaisance
Samedi 5 septembre 2026 à partir de 15h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Assistez à une course de bienfaisance aux Arènes Municipales Chomel-Coinon à Saint-Rémy-de-Provence.Familles
Le Club taurin Lou Glanum vous propose une course camarguaise de bienfaisance à Saint-Rémy-de-Provence avec les manades Richebois et Roumanille.
Raseteurs de l’école Taurine.
L’argent récolté sera reversé entièrement à l’association MANA dans le but d’aider les malades atteint d’Alzheimer et de créer un centre pour les accueillir. .
Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 70 95 45 clubtaurinlouglanum@yahoo.fr
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English :
Come along to a charity race at the Chomel-Coinon Municipal Arena in Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Courses Camarguaises Course de bienfaisance Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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