Courses Camarguaises Course de bienfaisance Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Courses Camarguaises Course de bienfaisance

Samedi 5 septembre 2026 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Assistez à une course de bienfaisance aux Arènes Municipales Chomel-Coinon à Saint-Rémy-de-Provence.Familles

Le Club taurin Lou Glanum vous propose une course camarguaise de bienfaisance à Saint-Rémy-de-Provence avec les manades Richebois et Roumanille.

Raseteurs de l’école Taurine.



L’argent récolté sera reversé entièrement à l’association MANA dans le but d’aider les malades atteint d’Alzheimer et de créer un centre pour les accueillir. .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 70 95 45 clubtaurinlouglanum@yahoo.fr

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English :

Come along to a charity race at the Chomel-Coinon Municipal Arena in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Courses Camarguaises Course de bienfaisance Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles