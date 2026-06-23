Saint-Rémy-de-Provence

Visite gourmande Les amandes des Alpilles

Mercredi 9 septembre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Visite gourmande ❁ Participation aux frais 5€

Les amandes des Alpilles

On récolte les amandes comme les anciens, avec une canne et des filets, puis on casse, on trie, on cuisine… et zou, on se régale !

Agnès Benoit AB Pivoine

Visite gourmande ❁ Participation aux frais 5€

Les amandes des Alpilles

On récolte les amandes comme les anciens, avec une canne et des filets, puis on casse, on trie, on cuisine… et zou, on se régale !

Agnès Benoit AB Pivoine .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Gourmet tour? Contribution toward expenses: 5?

Alpilles Almonds

We harvest the almonds the old-fashioned way, with a pole and nets, then we crack them, sort them, cook them… and voilà—time to enjoy!

Agnès Benoit AB Pivoine

L’événement Visite gourmande Les amandes des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles