Visite gourmande Les amandes des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence
Visite gourmande Les amandes des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence mercredi 9 septembre 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Visite gourmande Les amandes des Alpilles
Mercredi 9 septembre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Visite gourmande ❁ Participation aux frais 5€
Les amandes des Alpilles
On récolte les amandes comme les anciens, avec une canne et des filets, puis on casse, on trie, on cuisine… et zou, on se régale !
Agnès Benoit AB Pivoine
Visite gourmande ❁ Participation aux frais 5€
Les amandes des Alpilles
On récolte les amandes comme les anciens, avec une canne et des filets, puis on casse, on trie, on cuisine… et zou, on se régale !
Agnès Benoit AB Pivoine .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
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Alpilles Almonds
We harvest the almonds the old-fashioned way, with a pole and nets, then we crack them, sort them, cook them… and voilà—time to enjoy!
Agnès Benoit AB Pivoine
L’événement Visite gourmande Les amandes des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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