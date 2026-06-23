UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite gourmande Les amandes des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

Visite gourmande Les amandes des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence mercredi 9 septembre 2026.

Ville
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Saint-Rémy-de-Provence

Visite gourmande Les amandes des Alpilles

Mercredi 9 septembre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 16:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Visite gourmande ❁ Participation aux frais 5€
Les amandes des Alpilles
On récolte les amandes comme les anciens, avec une canne et des filets, puis on casse, on trie, on cuisine… et zou, on se régale !
Agnès Benoit AB Pivoine
Visite gourmande ❁ Participation aux frais 5€
Les amandes des Alpilles
On récolte les amandes comme les anciens, avec une canne et des filets, puis on casse, on trie, on cuisine… et zou, on se régale !
Agnès Benoit AB Pivoine   .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gourmet tour? Contribution toward expenses: 5?
Alpilles Almonds
We harvest the almonds the old-fashioned way, with a pole and nets, then we crack them, sort them, cook them… and voilà—time to enjoy!
Agnès Benoit AB Pivoine

L’événement Visite gourmande Les amandes des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles

À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)