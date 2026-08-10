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AGENDA · Saint-Rémy-de-Provence

Les soirées musicales à l’Hôtel le Saint-Rémy Hôtel Le Saint Rémy Saint-Rémy-de-Provence

vendredi 14 août 2026 · Hôtel Le Saint Rémy · Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Hôtel Le Saint Rémy
Adresse
16 boulevard Victor Hugo
Ville
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Rémy-de-Provence

Les soirées musicales à l’Hôtel le Saint-Rémy

Vendredi 14 août 2026 de 19h30 à 23h.

Jeudi 27 août 2026 de 19h30 à 23h.

Vendredi 11 septembre 2026 de 19h30 à 23h.

Vendredi 25 septembre 2026 de 19h30 à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Hôtel Le Saint Rémy 16 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-27 2026-09-11 2026-09-25

Les Soirées Musicales, des soirées conviviales dans le patio de l’hôtel autour d’un dîner au LOU PATIO ou d’un verre et de tapas à ACHILLE’S BAR, rythmées par des concerts live aux univers variés.
Votre agenda de l’été à l’Hôtel Le Saint-Rémy

– Vendredi 14 août Soirée Musicale Gipsy Ambiance Reyes
Une soirée aux accents de feria, portée par les rythmes de la rumba gipsy, des guitares andalouses et des grands classiques latinos.

– Jeudi 27 août Soirée Musicale Soirée Blanche avec Marius
À l’occasion de la Soirée Blanche de Saint-Rémy-de-Provence, le patio du Saint-Rémy se met lui aussi aux couleurs de la fête. Marius, guitariste et chanteur, proposera un répertoire mêlant reggae, pop et reprises incontournables.

– Vendredi 11 septembre Soirée Musicale Saramba
Le groupe brésilien Saramba vous invite à un voyage musical aux rythmes ensoleillés, entre samba et bossa nova.

– Vendredi 25 septembre Soirée Musicale CLAYS Duo
Un duo aux sonorités pop, folk et acoustiques pour clôturer en musique cette programmation de rentrée.   .

Hôtel Le Saint Rémy 16 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 51 04 51  contact@lesaintremy.fr

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English :

Les Soirées Musicales: convivial evenings on the hotel’s patio, enjoying dinner at LOU PATIO or a drink and some tapas at ACHILLE’S BAR, accompanied by live music spanning a variety of genres.

L’événement Les soirées musicales à l’Hôtel le Saint-Rémy Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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