Découvrir L’Hôtel de Sade en famille Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 21 août 2026 · Centre d'Archéologie Antique Hôtel de Sade · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Découvrir L’Hôtel de Sade en famille
Vendredi 21 août 2026 de 10h à 11h30. Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 11:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Une aventure amusante en famille pour découvrir les collections archéologiques des réserves de Glanum.Familles
Petits et grands explorateurs, lancez-vous dans cette visite ludique pour retrouver le trésor caché de l’antique cité disparue.
Vous découvrirez aussi la technique du scan 3D et repartirez peut-être avec une surprise… .
Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 64 04
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English :
A fun family adventure to explore the archaeological collections in the Glanum storerooms.
L’événement Découvrir L’Hôtel de Sade en famille Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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