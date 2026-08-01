Découvrir L’Hôtel de Sade en famille Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Découvrir L’Hôtel de Sade en famille

Vendredi 21 août 2026 de 10h à 11h30. Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 11:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Une aventure amusante en famille pour découvrir les collections archéologiques des réserves de Glanum.Familles

Petits et grands explorateurs, lancez-vous dans cette visite ludique pour retrouver le trésor caché de l’antique cité disparue.



Vous découvrirez aussi la technique du scan 3D et repartirez peut-être avec une surprise… .

Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 64 04

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English :

A fun family adventure to explore the archaeological collections in the Glanum storerooms.

L’événement Découvrir L’Hôtel de Sade en famille Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles