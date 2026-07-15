Forum de la BD 10ème édition Site Archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Forum de la BD 10ème édition

Du dimanche 9 au lundi 10 août 2026 le lundi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30. Le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Site Archéologique de Glanum Avenue Vincent Van Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-09

Les 9 et 10 août, participez à 2 jours de fête pour se plonger dans l’Antiquité à travers la BD !

Deux jours de fête durant lesquels petits et grands peuvent rencontrer des auteurs de bandes dessinées ayant un lien avec l’Antiquité, obtenir de très belles dédicaces pour tout album acheté, observer des troupes de reconstitution historique en action, s’initier à des jeux de société antiques et participer à des ateliers pédagogiques.



2 lieux

– Dimanche 9 août

10h 12h30 et 14h 17h au plateau des Antiques de Glanum (accès libre et gratuit)

– Lundi 10 août

10h 13h et 14h30 17h30 au site archéologique de Glanum

Le tout en ouverture hors les murs du festival Arelate, journées romaines d’Arles .



Auteurs présents

Caneschi Theo (Murena, cycle 4 et auteur du dessin de l’affiche), Doumeng Louise ( J’étais pourtant déterminée ), Ghedini Fiammetta (Une insatiable envie de douceur Enquête sur le sucre), Lion Laura (Ulysse et les bolosses), Penet Régis (Le Procès d’un immortel) présent uniquement le dimanche, Sieurac Laurent (Arelate, Valerius Proculus et Aqueduc (du Pont du Gard), Voyelle Marie (Athéna) .



Programme complet



* DIMANCHE 9 AOÛT 10h 12h30 ET 14h 17h au plateau des Antiques de Glanum (accès libre et gratuit)

Boissons et possibilité de restauration à la Buvette de Glanum



– Dédicaces (pour toute BD achetée sur place).



– La bibliothèque hors les murs

La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille sortira de ses murs pour s’installer sur le plateau des Antiques et proposer un large choix de lecture sur l’Antiquité, ainsi que des jeux tout public dès 7 ans autour du dessin et de la BD.



– Animations en continu avec l’association LEG VI Ferrata atelier petits légionnaires (marche au pas et maniement du bouclier, position de combat sous les ordres d’un légionnaire), atelier Schola (écriture sur tablette de cire et jeux de table marelle, delta, osselets, tour à dés), camp Playmobil romains, atelier tir à l’arc, 2 chevaux bois à trainer pour les tout-petits.



– Les ateliers d’Arelate



Domus venez découvrir, grâce à une maquette pédagogique, une domus (maison de ville) du Ier siècle découverte des fonctions des différentes pièces, mise en place des meubles et objets, jeux et activités ludiques.

À partir de 8 ans 10 personnes en même temps maximum

Coiffure venez vous faire coiffer à la romaine par des Romaines !

Tout âge En continu Durée 15 à 25 min / coiffure

Tissage sur un mini-métier à tisser ou avec un peigne, venez apprendre les techniques du tissage (tissage aux plaquettes ou tissage au peigne).

À partir de 8 ans Places limitées Durée 1h



* LUNDI 10 AOÛT 10H 13H ET 14H30 17H30 au site archéologique de Glanum

Buvette de Glanum sur le site



– Dédicaces dans le bâtiment d’accueil (pour toute BD achetée sur place). Accès libre.



– La bibliothèque hors les murs (idem dimanche). Accès libre.



– 10h 12h atelier Fresque collective de l’Odyssée d’Ulysse par Laura Lion (autrice de Ulysse et les bolosses). Après une présentation du métier d’auteur·rice illustrateur·rice et un résumé des étapes clés de l’Odyssée, les enfants illustrent ensemble les aventures mythologiques d’Ulysse (la guerre de Troie, les sirènes, Calypso, et bien d’autres). Limité à 15 enfants. Réservations bibliotheque@ville-srdp.fr ou 04 90 92 70 21



– Les ateliers d’Arelate même programme que le dimanche.



– 10h30 Visite commentée du site archéologique de Glanum. Incluse dans le billet d’entrée au site Durée 1h30 / Limitée à 30 personnes. .

Site Archéologique de Glanum Avenue Vincent Van Gogh Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 64 03 resa.glanum@monuments-nationaux.fr

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English :

On 9 and 10 of August, take part in 2 days of festivities to immerse yourself in Antiquity through comics!

L’événement Forum de la BD 10ème édition Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles