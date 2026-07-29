Journée de baptêmes de l’air en hélicoptère à Saint-Rémy-de-Provence Aérodrome de Romanin Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Journée de baptêmes de l’air en hélicoptère à Saint-Rémy-de-Provence

Du lundi 10 au mercredi 12 août 2026 de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Aérodrome de Romanin 1908 Chemin de Romanin Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-10

Offrez-vous un baptême de l’air en hélicoptère au-dessus des Alpilles ! Découvrez les paysages emblématiques du massif vus du ciel lors d’un vol accessible à tous dès 2 ans. Réservation conseillée, places limitées.Familles

Le temps d’une journée, Fly For You s’installe au cœur des Alpilles pour vous faire vivre une expérience unique découvrir le massif vu du ciel lors d’un baptême de l’air en hélicoptère.



Prenez de la hauteur et admirez les paysages emblématiques des Alpilles, entre villages de caractère, oliveraies, vignobles et reliefs calcaires. Une façon originale de (re)découvrir le territoire et d’en apprécier toute la beauté sous un angle inédit.



Accessible dès 2 ans, cette activité s’adresse aussi bien aux familles qu’aux amateurs de sensations ou aux passionnés d’aviation. Les places étant limitées, la réservation est vivement conseillée.



En choisissant Fly For You, vous participez également à la formation des pilotes de secours de demain grâce à l’école de pilotage de la société. .

Aérodrome de Romanin 1908 Chemin de Romanin Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 77 76 71 71 contact@flyforyou.fr

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English :

Treat yourself to a maiden helicopter flight over the Alpilles! Discover the mountain range’s iconic landscapes from the air on a flight suitable for everyone aged 2 and over. Booking recommended places are limited.

L’événement Journée de baptêmes de l’air en hélicoptère à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles