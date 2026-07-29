Soirée marché nocturne au Domaine de Lagoy Domaine de Lagoy Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 31 juillet 2026 · Domaine de Lagoy · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Soirée marché nocturne au Domaine de Lagoy
Vendredi 31 juillet 2026 de 17h30 à 23h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine de Lagoy 9 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:30:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le Domaine de Lagoy vous donne rendez-vous pour une soirée pas comme les autres !
Profitez de la soirée sur la terrasse du Domaine de Lagoy, proche du centre historique de Saint-Rémy-de-Provence.
Au programme des stands de créateurs locaux, avec des produits artisanaux et sélectionnés avec soin. Des vins du domaine à déguster en terrasse, dans une ambiance estivale.
Exceptionnellement, l’Espace d’Exposition de l’Hôtel de Lagoy ouvrira en nocturne afin de compléter cette découverte ! L’occasion de (re)découvrir l’exposition en nocturne Freddie Mercury ne dis jamais adieu . .
Domaine de Lagoy 9 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 38 11 18 boutique@domaine-lagoy.com
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English :
The Domaine de Lagoy invites you to an evening like no other!
L’événement Soirée marché nocturne au Domaine de Lagoy Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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