Soirée marché nocturne au Domaine de Lagoy Domaine de Lagoy Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Soirée marché nocturne au Domaine de Lagoy

Vendredi 31 juillet 2026 de 17h30 à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine de Lagoy 9 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le Domaine de Lagoy vous donne rendez-vous pour une soirée pas comme les autres !

Profitez de la soirée sur la terrasse du Domaine de Lagoy, proche du centre historique de Saint-Rémy-de-Provence.



Au programme des stands de créateurs locaux, avec des produits artisanaux et sélectionnés avec soin. Des vins du domaine à déguster en terrasse, dans une ambiance estivale.



Exceptionnellement, l’Espace d’Exposition de l’Hôtel de Lagoy ouvrira en nocturne afin de compléter cette découverte ! L’occasion de (re)découvrir l’exposition en nocturne Freddie Mercury ne dis jamais adieu . .

Domaine de Lagoy 9 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 38 11 18 boutique@domaine-lagoy.com

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English :

The Domaine de Lagoy invites you to an evening like no other!

L’événement Soirée marché nocturne au Domaine de Lagoy Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles