Les Musicales dans les vignes Hommage en jazz à Stevie Wonder au Domaine De Métifiot. Voie Communale des carrières Saint-Rémy-de-Provence mercredi 29 juillet 2026.

Saint-Rémy-de-Provence

Les Musicales dans les vignes Hommage en jazz à Stevie Wonder au Domaine De Métifiot.

Mercredi 29 juillet 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Voie Communale des carrières Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Assistez à l’évènement Musicales des vignes au Domaine de Métifiot à Saint-Rémy-de-Provence.

Découvrez un concert dans un lieu authentique au cœur des Alpilles !



Le quartet Hommage à Stevie Wonder réunit quatre musiciens passionnés, dont Alexia et Sam, autour d’un répertoire consacré aux plus grands succès de Stevie Wonder. Entre groove, harmonies raffinées et improvisations inspirées, ils proposent une relecture élégante et créative de ses titres emblématiques dans un univers résolument jazz.



Respectueux de l’œuvre originale tout en laissant une large place à la liberté d’interprétation, les musiciens révèlent toute la richesse mélodique et la modernité intemporelle des compositions de Stevie Wonder. Chaque morceau devient un hommage vivant à son sens du rythme, à son swing et à son univers musical.



Porté par une véritable complicité sur scène, le quartet offre un concert chaleureux et énergique où se mêlent nostalgie, virtuosité et émotion.



Déroulé de la soirée



18h30 accueil du public

19h00 verre de vin de dégustation offert et restauration sur place avec des foodtrucks

20h30 début du concert (durée approximative 1 h 30)



Informations pratiques



Placement libre.

Foodtrucks sur place (pour les concerts de la saison estivale).

Billetterie sur place, dans la limite des places disponibles. .

Voie Communale des carrières Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 30 32 90 lesmusicales83@gmail.com

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English :

Come along to the ‘Musicales des vignes’ event at the Domaine de Métifiot in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Les Musicales dans les vignes Hommage en jazz à Stevie Wonder au Domaine De Métifiot. Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles