Les Musicales dans les vignes Musique Brésilienne au Domaine De Métifiot. Voie Communale des carrières Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Les Musicales dans les vignes Musique Brésilienne au Domaine De Métifiot.

Samedi 22 août 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Voie Communale des carrières Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Assistez à l’évènement Musicales des vignes au Domaine de Métifiot à Saint-Rémy-de-Provence.

Chanteuse et compositrice d’origine brésilienne, Nina Papa invite le public à un voyage musical au cœur des rythmes et des mélodies du Brésil. Portée par une voix chaleureuse et une interprétation tout en finesse, elle revisite avec élégance les grands classiques de la bossa nova et de la musique populaire brésilienne (MPB), tout en y apportant sa sensibilité personnelle.



Installée depuis de nombreuses années sur la Côte d’Azur, Nina Papa s’est imposée comme l’une des interprètes incontournables de la musique brésilienne dans la région. Son univers musical, nourri de ses racines brésiliennes, s’est progressivement enrichi du jazz et de la chanson française, offrant un répertoire subtil, raffiné et profondément authentique.



Accompagnée de musiciens complices, elle propose un concert où douceur, swing et émotion se conjuguent avec naturel. Entre rythmes ensoleillés, harmonies délicates et mélodies intemporelles, cette soirée promet une parenthèse musicale chaleureuse et dépaysante.



Déroulé de la soirée



18h30 accueil du public

19h00 verre de vin de dégustation offert et restauration sur place avec des foodtrucks

20h30 début du concert (durée approximative 1 h 30)



Informations pratiques



Placement libre.

Foodtrucks sur place (pour les concerts de la saison estivale).

Billetterie sur place, dans la limite des places disponibles. .

Voie Communale des carrières Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 30 32 90 lesmusicales83@gmail.com

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English :

Come along to the ‘Musicales des vignes’ event at the Domaine de Métifiot in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Les Musicales dans les vignes Musique Brésilienne au Domaine De Métifiot. Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles