Ciné plein air à l’Hôtel de Sade Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 21 août 2026 · Centre d'Archéologie Antique Hôtel de Sade · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Ciné plein air à l’Hôtel de Sade
Vendredi 21 août 2026 à partir de 21h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
L’Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence vous propose une projection en plein air dans un cadre unique !Familles
Découvrez l’Hôtel de Sade comme vous ne l’avez jamais vu lors de la projection
– vendredi 21 août
Juste une illusion de Éric Toledano
Ne ratez donc pas cette séance unique, organisée en partenariat avec le Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence !
Places limitées, préventes uniquement à l’accueil du cinéma et sur son site internet.
Aucune réservation par mail ou téléphone ne sera enregistrée. .
Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 64 04
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English :
The Hôtel de Sade in Saint-Rémy-de-Provence will be hosting an open-air screening in a unique!
L’événement Ciné plein air à l’Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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