Ciné plein air à l’Hôtel de Sade Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Ciné plein air à l’Hôtel de Sade

Vendredi 21 août 2026 à partir de 21h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

L’Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence vous propose une projection en plein air dans un cadre unique !Familles

Découvrez l’Hôtel de Sade comme vous ne l’avez jamais vu lors de la projection



– vendredi 21 août

Juste une illusion de Éric Toledano



Ne ratez donc pas cette séance unique, organisée en partenariat avec le Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence !

Places limitées, préventes uniquement à l’accueil du cinéma et sur son site internet.

Aucune réservation par mail ou téléphone ne sera enregistrée. .

Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 64 04

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English :

The Hôtel de Sade in Saint-Rémy-de-Provence will be hosting an open-air screening in a unique!

L’événement Ciné plein air à l’Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles