Les Musicales dans les vignes La ferveur du Gospel au masculin au Château de Romanin Route De Cavaillon Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Les Musicales dans les vignes La ferveur du Gospel au masculin au Château de Romanin

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route De Cavaillon Château de Romanin Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Assistez à l’évènement Musicales des vignes au Château de Romanin à Saint-Rémy-de-Provence.

Les Divin’ Gospel Men incarnent la version masculine du collectif Divin’ Gospel Music, formation fondée en 2010 par Magali Ponsada. Réunissant des chanteurs et musiciens de talent, le groupe propose une interprétation puissante et contemporaine des grands classiques du gospel.



Portées par des harmonies vocales riches, une section de cuivres dynamique et des arrangements mêlant tradition et modernité, leurs prestations célèbrent l’esprit du gospel à travers une musique généreuse, fédératrice et profondément humaine. Entre ferveur, émotion et énergie communicative, chaque concert devient un véritable moment de partage avec le public.



Autour de Matthieu Limea, chanteur à la voix remarquable, les Divin’ Gospel Men rassemblent Mario Illa, François Gomez, Timothée Quéré, Gaëlle Perez, David Gutierrez et Florent Moricard, accompagnés de leur section cuivres composée de Christophe Allemand, Moura et Philippe Anicaux. Ensemble, ils offrent un spectacle vibrant où puissance vocale, sens du rythme et émotion se conjuguent pour faire vivre toute la richesse du répertoire gospel.



Déroulé de la soirée



18h30 accueil du public

19h00 verre de vin de dégustation offert et restauration sur place avec des foodtrucks

20h30 début du concert (durée approximative 1 h 30)



Informations pratiques



Placement libre.

Foodtrucks sur place (pour les concerts de la saison estivale).

Billetterie sur place, dans la limite des places disponibles. .

Route De Cavaillon Château de Romanin Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 30 32 90 lesmusicales83@gmail.com

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English :

Come along to the ‘Musicales des vignes’ event at the Château de Romanin in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Les Musicales dans les vignes La ferveur du Gospel au masculin au Château de Romanin Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles