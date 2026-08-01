Sur les routes de Provence à Saint-Rémy-de-Provence Jardin du conservatoire de musique Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Sur les routes de Provence à Saint-Rémy-de-Provence

Lundi 10 août 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Jardin du conservatoire de musique 353 Avenue de Bientina Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Dans le cadre du 46ème Festival international de piano de la Roque d’Anthéron, le Département vous invite à l’évènement sur les Routes de Provence.

Rendez-vous dans le jardin du Conservatoire de musique à Saint-Rémy-de-Provence pour un concert de musique classique gratuit.



au programme, une dizaine de concerts tous gratuits organisés dans des communes du département des Bouches-du-Rhône pour permettre à tous de découvrir les trésors de la musique classique. .

Jardin du conservatoire de musique 353 Avenue de Bientina Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15 info@festival-piano.com

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English :

As part of the 46th La Roque d’Anthéron International Piano Festival, the Department invites you to the event on the Routes de Provence.

L’événement Sur les routes de Provence à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles