Sur les routes de Provence à Saint-Rémy-de-Provence Jardin du conservatoire de musique Saint-Rémy-de-Provence
lundi 10 août 2026 · Jardin du conservatoire de musique · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Sur les routes de Provence à Saint-Rémy-de-Provence
Lundi 10 août 2026 à partir de 18h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Jardin du conservatoire de musique 353 Avenue de Bientina Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Dans le cadre du 46ème Festival international de piano de la Roque d’Anthéron, le Département vous invite à l’évènement sur les Routes de Provence.
Rendez-vous dans le jardin du Conservatoire de musique à Saint-Rémy-de-Provence pour un concert de musique classique gratuit.
au programme, une dizaine de concerts tous gratuits organisés dans des communes du département des Bouches-du-Rhône pour permettre à tous de découvrir les trésors de la musique classique. .
Jardin du conservatoire de musique 353 Avenue de Bientina Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15 info@festival-piano.com
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English :
As part of the 46th La Roque d’Anthéron International Piano Festival, the Department invites you to the event on the Routes de Provence.
L’événement Sur les routes de Provence à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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