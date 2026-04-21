Conférence Le frelon asiatique Salle de la joie de vivre Tulette

Tulette

Conférence Le frelon asiatique

Salle de la joie de vivre 2 rue des Condamines Tulette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Guy Amblard, apiculteur adhérent au Groupement Départemental Sanitaire Apicole de la Drôme présente

comment identifier et piéger le frelon asiatique ?

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Salle de la joie de vivre 2 rue des Condamines Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

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English :

Guy Amblard, beekeeper and member of the Groupement Départemental Sanitaire Apicole de la Drôme, presents

how to identify and trap the Asian hornet?

L’événement Conférence Le frelon asiatique Tulette a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence