Conférence Le frelon asiatique Salle de la joie de vivre Tulette
Conférence Le frelon asiatique Salle de la joie de vivre Tulette dimanche 17 mai 2026.
Tulette
Conférence Le frelon asiatique
Salle de la joie de vivre 2 rue des Condamines Tulette Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Guy Amblard, apiculteur adhérent au Groupement Départemental Sanitaire Apicole de la Drôme présente
comment identifier et piéger le frelon asiatique ?
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Salle de la joie de vivre 2 rue des Condamines Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com
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English :
Guy Amblard, beekeeper and member of the Groupement Départemental Sanitaire Apicole de la Drôme, presents
how to identify and trap the Asian hornet?
L’événement Conférence Le frelon asiatique Tulette a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence