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Rayma Tartines de vies Domaine Les Asseyras Tulette

Rayma Tartines de vies Domaine Les Asseyras Tulette dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Domaine Les Asseyras

Adresse : 425 route de Valréas

Ville : 26790 Tulette

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 10

Tulette

Rayma Tartines de vies

Domaine Les Asseyras 425 route de Valréas Tulette Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 16:15:00

Date(s) :
2026-05-24

Rayma, de son vrai nom, Arnaud Raymackers, est un belge cosmopolite sans origine. Qui aime les tartines !
Il sera présent au Domaine les Asseyras le dimanche 24 mai à 15h dans son spectacle Tartines de vies .
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Domaine Les Asseyras 425 route de Valréas Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 30 81  asseyras@gmail.com

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English :

Rayma, whose real name is Arnaud Raymackers, is a cosmopolitan Belgian with no origins. Who loves tartines!
He’ll be at Domaine les Asseyras on Sunday May 24 at 3pm, performing his show Tartines de vies .

L’événement Rayma Tartines de vies Tulette a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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