Rayma Tartines de vies Domaine Les Asseyras Tulette
Rayma Tartines de vies Domaine Les Asseyras Tulette dimanche 24 mai 2026.
Tulette
Rayma Tartines de vies
Domaine Les Asseyras 425 route de Valréas Tulette Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 16:15:00
Date(s) :
2026-05-24
Rayma, de son vrai nom, Arnaud Raymackers, est un belge cosmopolite sans origine. Qui aime les tartines !
Il sera présent au Domaine les Asseyras le dimanche 24 mai à 15h dans son spectacle Tartines de vies .
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Domaine Les Asseyras 425 route de Valréas Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 30 81 asseyras@gmail.com
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English :
Rayma, whose real name is Arnaud Raymackers, is a cosmopolitan Belgian with no origins. Who loves tartines!
He’ll be at Domaine les Asseyras on Sunday May 24 at 3pm, performing his show Tartines de vies .
L’événement Rayma Tartines de vies Tulette a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence