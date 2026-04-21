Pique-nique chez le vigneron indépendant Domaine Les Asseyras Tulette
Pique-nique chez le vigneron indépendant Domaine Les Asseyras Tulette dimanche 24 mai 2026.
Tulette
Pique-nique chez le vigneron indépendant
Domaine Les Asseyras 425 route de Valréas Tulette Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:30:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le Domaine des Asseyras vous ouvre ses portes pour une journée pleine de rire et de gourmandise.
Apportez votre pique-nique et venez partager ce moment avec nous !
Un grand brasero sera à votre disposition si vous souhaitez faire des grillades.
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Domaine Les Asseyras 425 route de Valréas Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 30 81 asseyras@gmail.com
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English :
The Domaine des Asseyras opens its doors to you for a day full of laughter and gourmet delights.
Bring your picnic and come and share the moment with us!
A large brazier will be at your disposal if you wish to grill.
L’événement Pique-nique chez le vigneron indépendant Tulette a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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