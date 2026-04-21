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Pique-nique chez le vigneron indépendant Domaine Les Asseyras Tulette

Pique-nique chez le vigneron indépendant Domaine Les Asseyras Tulette dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Domaine Les Asseyras

Adresse : 425 route de Valréas

Ville : 26790 Tulette

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Tulette

Pique-nique chez le vigneron indépendant

Domaine Les Asseyras 425 route de Valréas Tulette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:30:00
fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Le Domaine des Asseyras vous ouvre ses portes pour une journée pleine de rire et de gourmandise.
Apportez votre pique-nique et venez partager ce moment avec nous !
Un grand brasero sera à votre disposition si vous souhaitez faire des grillades.
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Domaine Les Asseyras 425 route de Valréas Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 30 81  asseyras@gmail.com

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English :

The Domaine des Asseyras opens its doors to you for a day full of laughter and gourmet delights.
Bring your picnic and come and share the moment with us!
A large brazier will be at your disposal if you wish to grill.

L’événement Pique-nique chez le vigneron indépendant Tulette a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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