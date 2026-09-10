Conférence le Liban Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Conférence le Liban

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 15:00:00

fin : 2026-12-08 17:00:00

Date(s) :

2026-12-08

Liban les infortunes d’un pays promesse .

Riche d’une longue histoire et d’un immense patrimoine, riche de sa diversité culturelle et spirituelle, le Liban résonne en Europe et en France. La conférence proposera une analyse géopolitique du Liban visant à comprendre comment ces promesses n’ont eu de cesse d’être empêchées.

Par Pierre Blanc, professeur à Sciences Po Bordeaux, spécialiste du Moyen-Orient .

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 067643276 marysechan.utl@gmail.com

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English : Conférence le Liban

L’événement Conférence le Liban Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Dax