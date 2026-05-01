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Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps Tulle

Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps Tulle

Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps Tulle vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Impasse Latreille

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Tulle

Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps

Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Par le docteur Patrick Bracco, médecin spécialisé en nutrition. Salle Latreille haut. Tout public.   .

Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 28 67 50 

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English : Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps

L’événement Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps Tulle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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