Tulle

Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps

Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 15:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Par le docteur Patrick Bracco, médecin spécialisé en nutrition. Salle Latreille haut. Tout public. .

Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 28 67 50

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English : Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps

L’événement Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps Tulle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze