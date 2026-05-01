Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps Tulle
Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps Tulle vendredi 22 mai 2026.
Tulle
Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps
Impasse Latreille Tulle Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Par le docteur Patrick Bracco, médecin spécialisé en nutrition. Salle Latreille haut. Tout public. .
Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 28 67 50
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English : Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps
L’événement Conférence Le microbiote le continent secret qui gouverne notre corps Tulle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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