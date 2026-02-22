Cité de l’accordéon et des patrimoines Exposition Joss Baselli Mille vies Place Maschat Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Exposition Joss Baselli Mille vies

Place Maschat 2 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze

Début : 2026-05-17

fin : 2026-09-02

A l'occasion du centenaire de sa naissance, l'exposition retrace le parcours artistique de Joss

Baselli (1926-1982). Peu connu du grand public, il a pourtant mené une carrière exceptionnelle, tour à tour chef d’orchestre, compositeur, soliste et accompagnateur du monde de la chanson. Virtuose élégant, son parcours le conduit de la France aux Etats-Unis où il demeure le seul accordéoniste français à avoir remporté un prix de popularité. Engagé pour la reconnaissance et la transmission de son instrument, il publie, avec l’accordéoniste André Astier, plusieurs méthodes d’accordéon, devenues des références pour des générations de musiciens. Riche de nombreux documents, photographies, disques, l’exposition invite également à écouter quelques- unes de ses compositions les plus emblématiques.

+33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

