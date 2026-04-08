Broc’Land Geek, Salle Auzelou, Tulle

Broc’Land Geek Vendredi 8 mai, 09h00 Salle Auzelou Corrèze

A PARTIR DE 15€ LE ML

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T09:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T09:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – TULLE 2026 le vendredi 8 Mai 2026…

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Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Jeux vidéo, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, décoration, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…

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Lieu :

SALLE AUZELOU

Avenue de Lieutenant Colonel Faro

19000 TULLE

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Horaires : 9h – 17h

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NOMBREUSES ANIMATIONS :

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*** GRAND CONCOURS LIKE MY COSPLAY ***

Chaque candidat inscrit avant le 5 Mai 2026 recevra une invitation au BLG et devra récolter dans les allées du salon un maximum de likes. Le vote du public et uniquement le vote du public sera pris en compte par le nombre de mentions « J’aime » via un QR CODE (afficher sur le salon). Le grand gagnant sera annoncé le vendredi 8 Mai à 16h et remportera un trophée et un bon d’achat de 80 euros à dépenser au salon.

Formulaire d’inscription pour les cosplays :

https://forms.gle/mso8gyLLrBhhAagQ8

Lien du concours facebook :

https://www.facebook.com/events/26446942301595087/

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*** JEU CONCOURS PASS***

Avec ton Pass Coupe file participe au Jeu-concours et tu auras peut-être la chance de gagner 1 console de jeu rétrogaming…

– Tirage au sort à 16h30 –

Achat billetterie uniquement sur weezevent :

https://my.weezevent.com/TULLE2026

Si absent lors du tirage, le lot vous sera envoyé en colis suivi.

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*** COMBAT DES BLASONS ***

Choisis ton blason en arrivant sur le site du BLG avec ton téléphone portable et accomplis des défis, quêtes et épreuves pour gagner des points de prestige… Le blason ayant accumulé de plus de points le vendredi 8 Mai à 16h sera proclamé vainqueur du tournoi des Blasons.

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*** BOURSE D’ECHANGE TCG (Trading Card Game) ***

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

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BUFFET – BUVETTE

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BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

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PRE-VENTE PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 4 €uros

« Offre jusqu’au 8 Avril 2026 »

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 console de jeu rétrogaming.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

https://my.weezevent.com/TULLE2026

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PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 6 €uros

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 console de jeu rétrogaming.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

https://my.weezevent.com/TULLE2026

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PASS COUPE FILE FAMILY + JEU CONCOURS : 20 €uros

2 adultes + 2 enfants

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 console de jeu rétrogaming.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

https://my.weezevent.com/TULLE2026

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PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le jeudi de 16h à 19h et vendredi 8 Mai de 7h à 17h

Achat billetterie uniquement sur weezevent

https://my.weezevent.com/TULLE2026

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Organisation : Tandem Events France

https://www.tandemevents.fr/

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Renseignements :

brocland.cie@gmail.com

Infoline : 06 68 31 79 05

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*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Demande via formulaire :

https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9

Contact Nathalie :

commercial.tandem.events@gmail.com

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Merci de partager l’évènement :

https://www.facebook.com/events/1649360256252737/

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Bon Salon à Tous…

Salle Auzelou Avenue du colonel Farro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « commercial.tandem.events@gmail.com »}] [{« link »: « https://forms.gle/mso8gyLLrBhhAagQ8 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/26446942301595087/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Durant cette journu00e9e, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la ru00e9gion et des ru00e9gions limitrophes, dont l’objectif est de vendre, d’u00e9changer ou de partager leur passion : Jeux vidu00e9o, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de ru00f4le, hu00e9ros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, du00e9coration, cartes u00e0 jouer, animalerie, comics, bandes dessinu00e9es, jeux de sociu00e9tu00e9, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de su00e9ries TV actuelles et ru00e9tro, etc… tu00a0 INFOS BILLETTERIES : Sur Place : 3 euros GRATUIT pour les -10 ans et PMR PASS en vente uniquement en ligne sur WEEZEVENT », « html »: «

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Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – TULLE 2026 le vendredi 8 Mai 2026… ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m² jeux jouets vintage

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