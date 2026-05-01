Tulle

Fête de la Saint Clair

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-16

Fête de la Saint-Clair, faites le plein de sensations Grande foire et manèges à demi-tarif le mercredi 27 mai samedi 30 mai, feu d’artifice 21h/24h .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint Clair

L’événement Fête de la Saint Clair Tulle a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze