Fête de la Saint Clair Tulle
Fête de la Saint Clair Tulle samedi 16 mai 2026.
Tulle
Fête de la Saint Clair
Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-16
Fête de la Saint-Clair, faites le plein de sensations Grande foire et manèges à demi-tarif le mercredi 27 mai samedi 30 mai, feu d’artifice 21h/24h .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
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English : Fête de la Saint Clair
L’événement Fête de la Saint Clair Tulle a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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