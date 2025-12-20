Cité de l’accordéon et des patrimoine Atelier Un Noël dentelle 2 place du Docteur Maschat Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoine Visite commentée Joss Baselli

Tarif : – – 8 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-27

2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

Découvrir Baselli

Partez à la découverte de l’exposition consacrée à Joss Baselli accompagné de médiatrices du musée.

Découvrez l’incroyable destin de Joss Baselli. Accordéoniste virtuose, accompagnateur brillant, compositeur hors pair, Joss Baselli a su se rendre incontournable en France, comme à

l’international.

Retrouvez toutes les informations sur la page de l’exposition.

Tout public .

2 place du Docteur Maschat, Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

