Informations pratiques

Morlaix

Conférence » Le papier, tout un art »

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:30:00

fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Venez découvrir le processus de création de la pâte à papier, les différentes techniques et fibres utilisées avant de plonger dans les pliages et découpages qui permettent de donner une autre dimension à cette matière exceptionnelle qu’est le papier.

Cette conférence est menée par l’artiste Olivier Michel dans le cadre de son exposition » IMPRESSIONS MARITIMES »

Tout public- Réservation obligatoire- GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence » Le papier, tout un art » Morlaix a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BAIE DE MORLAIX