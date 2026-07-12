Conférence » Le papier, tout un art » La Virgule Morlaix
mardi 22 septembre 2026 · La Virgule · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Conférence » Le papier, tout un art »
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22 20:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Venez découvrir le processus de création de la pâte à papier, les différentes techniques et fibres utilisées avant de plonger dans les pliages et découpages qui permettent de donner une autre dimension à cette matière exceptionnelle qu’est le papier.
Cette conférence est menée par l’artiste Olivier Michel dans le cadre de son exposition » IMPRESSIONS MARITIMES »
Tout public- Réservation obligatoire- GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English :
L’événement Conférence » Le papier, tout un art » Morlaix a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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