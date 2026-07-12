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AGENDA · Morlaix

Conférence  » Le papier, tout un art  » La Virgule Morlaix

mardi 22 septembre 2026 · La Virgule · Morlaix

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Virgule
Adresse
9 Rue de Paris
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

Conférence  » Le papier, tout un art  »

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Venez découvrir le processus de création de la pâte à papier, les différentes techniques et fibres utilisées avant de plonger dans les pliages et découpages qui permettent de donner une autre dimension à cette matière exceptionnelle qu’est le papier.

Cette conférence est menée par l’artiste Olivier Michel dans le cadre de son exposition  » IMPRESSIONS MARITIMES  »
Tout public- Réservation obligatoire- GRATUIT   .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09 

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English :

L’événement Conférence  » Le papier, tout un art  » Morlaix a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BAIE DE MORLAIX

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