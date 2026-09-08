Conférence : le patrimoine, sa destruction, sa valeur, sa pérennisation, Village de Glanges, Glanges

Informations pratiques

Conférence : le patrimoine, sa destruction, sa valeur, sa pérennisation Samedi 19 septembre, 17h00 Village de Glanges Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le patrimoine, sa destruction, sa valeur, sa pérennisation

Un diaporama présentera une approche de l’état des lieux du patrimoine sous es diverses formes, de sa nature, de sa conservation et des aspects sociétaux qui conditionnent sa pérennisation. Des exemples de destruction et de conservation illustreront le propos.

Village de Glanges 108 Rue du 8 Mai 1945, 87380 Glanges Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 74 48 49 26 https://www.visitlimousin.com/briance-sud-haute-vienne/ parking

Le patrimoine, sa destruction, sa valeur, sa pérennisation

©Claude Mouret