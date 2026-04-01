Vermand

Conférence Le Premier romantisme allemand, au-delà du mythe

Vermand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 20:00:00

Date(s) :

2026-04-24

La prochaine conférence du Musée du Vermandois aura lieu le 24 avril à 18h30 à la médiathèque de Vermand. Elle sera animée par Philippe Rigaut et aura pour thème “Le Premier romantisme allemand, au-delà du mythe”.

Le romantisme allemand est en général rapporté à un ensemble de clichés goût pour la mort, irrationalisme, nationalisme, … La vérité est beaucoup plus nuancée ce courant, tel que l’a théorisé Friedrich Schlegel a pour vocation première le paradoxe, “la synthèse de toutes les antithèses”. Il s’agira ici de présenter ces nuances, autour des principaux domaines dans lesquels les acteurs de ce courant à la fois artistique et philosophique ont exercé leur pensée novatrice et souvent surprenante, pleinement inscrite dans une modernité que pourtant elle a contribué à mettre en accusation.

Entrée libre et gratuite.

La prochaine conférence du Musée du Vermandois aura lieu le 24 avril à 18h30 à la médiathèque de Vermand. Elle sera animée par Philippe Rigaut et aura pour thème “Le Premier romantisme allemand, au-delà du mythe”.

Le romantisme allemand est en général rapporté à un ensemble de clichés goût pour la mort, irrationalisme, nationalisme, … La vérité est beaucoup plus nuancée ce courant, tel que l’a théorisé Friedrich Schlegel a pour vocation première le paradoxe, “la synthèse de toutes les antithèses”. Il s’agira ici de présenter ces nuances, autour des principaux domaines dans lesquels les acteurs de ce courant à la fois artistique et philosophique ont exercé leur pensée novatrice et souvent surprenante, pleinement inscrite dans une modernité que pourtant elle a contribué à mettre en accusation.

Entrée libre et gratuite. .

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 26 56 68 stephanie.roger02@gmail.com

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English :

The next Musée du Vermandois lecture will take place on April 24 at 6.30pm at the Vermand media library. It will be hosted by Philippe Rigaut and will focus on The First German Romanticism, beyond the myth .

German Romanticism is generally associated with a series of clichés: a taste for death, irrationalism, nationalism, etc. The truth is much more nuanced The truth is far more nuanced: this movement, as theorized by Friedrich Schlegel, is primarily concerned with paradox, ?the synthesis of all antitheses? The aim here is to present these nuances, focusing on the main areas in which the protagonists of this artistic and philosophical movement exercised their innovative and often surprising thought, fully in line with a modernity that they nonetheless helped to indict.

Free admission.

L’événement Conférence Le Premier romantisme allemand, au-delà du mythe Vermand a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Saint-Quentinois