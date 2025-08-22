Des marécages aux portes de la plaine Vermand Aisne

Des marécages aux portes de la plaine A pieds

Des marécages aux portes de la plaine Face à l’église en haut du village de Vermand 02490 Vermand Aisne Hauts-de-France

Au départ de Vermand, entre un oppidum et une église Art déco, découvrez, par les chemins et par une ancienne voie ferrée, une balade bucolique traversant marais et vallée de l’Omignon.

English :

Starting from Vermand, between an oppidum and an Art Deco church, discover, by the paths and an old railway line, a bucolic walk through the marshes and the Omignon valley.

Deutsch :

Von Vermand aus, zwischen einem Oppidum und einer Art-Deco-Kirche, entdecken Sie über Wege und eine alte Eisenbahnstrecke eine bukolische Wanderung durch Sümpfe und das Tal des Omignon.

Italiano :

Partendo da Vermand, tra un oppidum e una chiesa Art Déco, scoprite una passeggiata bucolica tra le paludi e la valle di Omignon, lungo sentieri e una vecchia linea ferroviaria.

Español :

Partiendo de Vermand, entre un oppidum y una iglesia Art Decó, descubra un bucólico paseo por las marismas y el valle de Omignon a lo largo de senderos y una antigua línea de ferrocarril.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-12 par Agence Aisne Tourisme