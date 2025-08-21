Le val d’Omignon Vermand Aisne

Le val d’Omignon A pieds

Le val d’Omignon Du centre culturel Le Moulin (musée) à Vermand 02490 Vermand Aisne Hauts-de-France

Ch’est l’Omignon qui fait la verte vallée vallée d’étangs, vallée de bois, villages de verdure, villages de haies , disait en picard ce conteur du Vermandois. Parmi ces villages, Vermand présente de nombreux vestiges, dont le plus émouvant est le vase aux oiseaux conservé au musée du Vermandois.

English :

Ch’est l’Omignon which makes the green valley: a valley of ponds, a valley of woods, villages of greenery, villages of hedges , said this storyteller from the Vermandois in Picardy. Among these villages, Vermand has many vestiges, the most moving of which is the bird vase preserved in the Vermand Museum.

Deutsch :

Ch’est l’Omignon qui fait la verte vallée: vallée d’étangs, vallée de bois, villages de verdure, villages de haies , sagte dieser Erzähler aus dem Vermandois auf Picardisch. Unter diesen Dörfern weist Vermand zahlreiche Überreste auf, von denen die im Museum von Vermandois aufbewahrte Vase aux oiseaux am bewegendsten ist.

Italiano :

È l’Omignon che rende verde la valle: una valle di stagni, una valle di boschi, villaggi di verde, villaggi di siepi , diceva questo narratore del Vermandois a Picard. Tra questi villaggi, Vermand conserva numerose testimonianze, la più toccante delle quali è il vaso degli uccelli conservato nel museo di Vermandois.

Español :

Es el Omignon el que hace que el valle sea verde: un valle de estanques, un valle de bosques, pueblos de verdor, pueblos de setos , decía este narrador de Vermandois en Picard. Entre estos pueblos, Vermand cuenta con numerosos vestigios, el más conmovedor de los cuales es el jarrón de pájaros conservado en el museo de Vermandois.

