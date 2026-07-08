Conférence Le tour du monde en stop IME de Tonnay-Charente Tonnay-Charente
samedi 10 octobre 2026 · IME de Tonnay-Charente · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Tonnay-Charente
Conférence Le tour du monde en stop
IME de Tonnay-Charente 2 rue Delattre de Tassigny salle du 2ème étage Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Et si votre prochain voyage commençait… sans billet d’avion ? Le Rotary Tonnay-Charente Estuaire vous invite à une soirée exceptionnelle qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde.
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IME de Tonnay-Charente 2 rue Delattre de Tassigny salle du 2ème étage Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 16 17 64 rotarytonnaycharenteestuaire@gmail.com
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English : Around the World by Hitchhiking
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L’événement Conférence Le tour du monde en stop Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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