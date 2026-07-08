UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tonnay-Charente

Conférence Le tour du monde en stop IME de Tonnay-Charente Tonnay-Charente

samedi 10 octobre 2026 · IME de Tonnay-Charente · Tonnay-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
IME de Tonnay-Charente
Adresse
2 rue Delattre de Tassigny salle du 2ème étage
Ville
17430 Tonnay-Charente
Département
Charente-Maritime
Tarif

Tonnay-Charente

Conférence Le tour du monde en stop

IME de Tonnay-Charente 2 rue Delattre de Tassigny salle du 2ème étage Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Et si votre prochain voyage commençait… sans billet d’avion ? Le Rotary Tonnay-Charente Estuaire vous invite à une soirée exceptionnelle qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde.
  .

IME de Tonnay-Charente 2 rue Delattre de Tassigny salle du 2ème étage Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 16 17 64  rotarytonnaycharenteestuaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Around the World by Hitchhiking

What if your next trip began… without a plane ticket? Rotary Tonnay-Charente Estuaire invites you to a special evening that could well change the way you see the world.

L’événement Conférence Le tour du monde en stop Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Tonnay-Charente (Charente-Maritime)