Conférence Le tour du monde en stop IME de Tonnay-Charente Tonnay-Charente

Informations pratiques

Tonnay-Charente

Conférence Le tour du monde en stop

IME de Tonnay-Charente 2 rue Delattre de Tassigny salle du 2ème étage Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:00:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Et si votre prochain voyage commençait… sans billet d’avion ? Le Rotary Tonnay-Charente Estuaire vous invite à une soirée exceptionnelle qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde.

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IME de Tonnay-Charente 2 rue Delattre de Tassigny salle du 2ème étage Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 16 17 64 rotarytonnaycharenteestuaire@gmail.com

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English : Around the World by Hitchhiking

What if your next trip began… without a plane ticket? Rotary Tonnay-Charente Estuaire invites you to a special evening that could well change the way you see the world.

L’événement Conférence Le tour du monde en stop Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan