Informations pratiques

Tonnay-Charente

Journées européenne du patrimoine à Tonnay-Charente

Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la ville de Tonnay-Charente et de son patrimoine.

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Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 63 95 animationssportives@tonnay-charente.fr

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English : European Heritage Days in Tonnay-Charente History Club

Discover the town of Tonnay-Charente and its heritage.

L’événement Journées européenne du patrimoine à Tonnay-Charente Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan