Journées européenne du patrimoine à Tonnay-Charente Tonnay-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Tonnay-Charente
Journées européenne du patrimoine à Tonnay-Charente
Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte de la ville de Tonnay-Charente et de son patrimoine.
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Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 63 95 animationssportives@tonnay-charente.fr
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English : European Heritage Days in Tonnay-Charente History Club
Discover the town of Tonnay-Charente and its heritage.
L’événement Journées européenne du patrimoine à Tonnay-Charente Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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